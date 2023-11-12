Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Omni Pulo Gadung Kebakaran, 11 Damkar Diterjunkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |20:18 WIB
RS Omni Pulo Gadung Kebakaran, 11 Damkar Diterjunkan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Rumah Sakit (RS) Omni, Pulo Gadung, Jakarta Timur Minggu (12/11/2023). Petugas menurunkan 11 unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk memadamkan api di lokasi.

"Pengerahan unit 11, sedangkan Personil 44 Personil," ucap Sub Command Center Damkar Jakarta, saat dihubungi MNC Portal Indonesia (MPI).

Api berasal dari area basement RS Omni. Peristiwa kebakaran itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.31 Wib. Selanjutnya petugas yang telah menerima informasi tersebut tiba di lokasi dan langsung melakukan penyemprotan air sekitar pukul 19.40 WIB.

"Objek: Basemant Jenis Bangunan: Bangunan Menengah (BM)."

Belum diketahui apa yang menyebabkan area basement RS Omni itu terbakar, sebab hingga kini petugas damkar masih berusaha memadamkan api.

(Khafid Mardiyansyah)

      
RS Omni kebakaran
