HOME NEWS MEGAPOLITAN

Parkiran Amblas, Mobil di Cibinong Nyaris Terjun ke Gorong-Gorong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |21:19 WIB
Parkiran Amblas, Mobil di Cibinong Nyaris Terjun ke Gorong-Gorong
Parkiran di Cibinong amblas (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Satu unit mobil nyaris terjun ke terbawa longsoran di Jalan Alternatif GOR Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kasie Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Asan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Tim Damkar mendapat laporan adanya mobil yang terperosok di area parkiran gerai bakso.

"Diduga akibat curah hujan yang deras sehingga tanah dan bentengan di area parkir amblas," kata Asan dalam keterangannya, Minggu (12/11/2023).

Akibatnya, salah satu mobil yang terparkir milik salah seorang pengunjung hampir terbawa longsoran. Atas kejadian tersebut, Tim Rescue Damkar mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi mobil.

"Mengerahkan 2 unit mobil rescue untuk melakukan penanganan," tambahnya.

Sekitar 30 menit, mobil berwarna putih itu berhasil dievakuasi oleh petugas Damkar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Dilakukan penanganan oleh tim dengan menarik menggunakan 2 wire rope unit resue," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
