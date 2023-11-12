Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lewat Color Run, Saga Satukan Semangat Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Rico Afrido S , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:26 WIB
Lewat Color Run, Saga Satukan Semangat Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Relawan Sahabat Ganjar menggelar Color Run di Jakarta Selatan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Relawan Sahabat Ganjar (Saga) DKI Jakarta menggelar Color Run meriah di Kota Jakarta Selatan, pada Minggu (12/11/2023). Color Run dilaksanakan di Jalan Jagakarsa yang menjadi lokasi favorit warga untuk menghabiskan pagi di akhir pekan.

Lewat kegiatan tersebut, Sahabat Ganjar mempersatukan semangat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan memberikan dukungan penuh untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam kegiatan tersebut, Sahabat Ganjar juga menghadirkan berbagai hiburan musik guna meningkatkan euforia yang penuh warna tersebut.

"Color Run ini bukan hanya acara olahraga, tetapi juga simbol kebersamaan dan komitmen kami dalam mendukung Ganjar-Mahfud. Semangat yang berkobar di antara peserta mencerminkan rasa optimisme untuk masa depan yang lebih baik," ujar Ketua DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta, Imron Rosyidi dalam keterangannya.

Imron menegaskan, bahwa warga Jakarta Selatan siap mengantarkan dwi tunggal Ganjar-Mahfud sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Kegiatan Color Run mendapat antusiasme masyarakat.

Para peserta memberikan tanggapan positif, Gaby misalnya mengaku bangga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari acara ini. Color Run tidak hanya menyenangkan, tetapi juga membangkitkan semangat persatuan untuk mencapai tujuan bersama," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
