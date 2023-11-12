Kebakaran Basement RS Omni Pulogadung Padam, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Kebakaran di Rumah Sakit (RS) Omni, Pulogadung, Jakarta Timur berhasil dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan pengelasan lift barang di lantai lima yang jatuh ke Basement dan menyambar ke kain majun.

"Diduga sumber api berasal dari pengelasan lift barang di lantai lima sehingga percikan api las jatuh ke Basement di bawah dan terdapat kain majun sehingga terjadi penyalaan," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman dalam keterangan, Minggu (12/11/2023).

Gatot menceritakan, sebelum pihaknya menerima kabar kebakar itu, salah satu perawat RS Omni, curiga ketika melihat asap, saat dia berada di lantai tiga bangunan itu. Ternyata asap sudah menjalar dari dasar bangunan hingga lantai enam.

"Perawat lantai tiga melihat ada asap dari atas ke bawah. Dari lantai enam kelantai tiga," katanya.

Pihaknya yang menerima berita kebakaran sekitar pukul 19.31 WIB, bergegas ke lokasi dan setibanya langsung memadamkan api sekitar pukul 19:39 WIB. Dengan pengerahan 44 personil pemadam kebakaran (Damkar) si jago merah berhasil di padamkan pukul 20:52 WIB.

"Pengerahan unit 11 dan pengerahan 44 personel," katanya.

Akibat peristiwa ini, pihaknya memperkirakan kerugian mencapai Rp200 juta. Namun, beruntung kejadian ini tidak menimbulkan koran jiwa atau luka-luka.

(Arief Setyadi )