Relawan Ganjar Fasilitasi Seniman Milenial Lukis Mural dan Grafiti di Tangerang

TANGSEL - Sukarelawan Ganjar Untuk Semua (GUS) menggelar seni mural dan grafiti di Kota Tangerang, Banten pada Minggu (12/11/2023). Kegiatan tersebut untuk mewadahi komunitas seniman.

Para seniman melukis wajah Capres-Cawapres 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Gajah RT 006/RW 002 itu, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten itu.

Menurut Koordinator Wilayah Ganjar Untuk Semua Banten, Ahmad Wahyudin Nasyar, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi para seniman mural dalam berkreasi.

"Kami memberikan sarana untuk para teman-teman pemuda yang kreatif, di mana mereka mural untuk lebih kreatif dan mengungkapkan rasa bahwa mereka mencintai dan berharap penuh kepada sosok Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden 2024," ujar Wahyu dalam keterangannya.

Dengan adanya ruang dan wadah yang disediakan Sukarelawan Ganjar Untuk Semua, para komunitas mural dan grafiti, khususnya di Kota Tangerang bisa menyalurkan bakat dan kemampuan mereka.

Sukarelawan Ganjar Untuk Semua juga menggelar kegiatan tersebut atas permintaan komunitas mural. Permintaan tersebut disambut positif dengan merespons cepat untuk menyediakan ruang kreativitas.

"Jadi komunitas teman-teman pemuda Tangerang yang memang mereka di bidang mural berkumpul untuk membuat sebuah mural yang gambarannya tentang sosok Ganjar Pranowo," ujar Wahyu.