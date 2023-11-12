Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Cekcok Petugas-Keluarga Pasien, RSUD Leuwiliang dan Dinkes Bogor Bakal Dievaluasi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:57 WIB
Viral Cekcok Petugas-Keluarga Pasien, RSUD Leuwiliang dan Dinkes Bogor Bakal Dievaluasi
Viral cekcok petugas dan keluarga pasien di RSUD Leuwiliang (Foto: Tangkapan layar media sosial)
BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal menindak lanjuti video viral cekcok keluarga pasien dengan pihak RSUD Leuwiliang. Pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan akan dipanggil untuk mencari tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi.

"Persisnya saya belum itu (cek), nanti Senin saya mau evaluasi. Evaluasi (pemanggilan), Dinkes, RS nanti (ditanya), sebetulnya masalahnya di mana," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanuddin, Minggu (12/11/2023).

"Pokoknya gini, sekecil apapun kalau itu untuk kebaikan akan kita evaluasi," tambah Burhanuddin.

Sebelumnya, beredar viral di media sosial Twitter adanya cekcok dinarasikan antara keluarga pasien dengan pihak RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Diduga, cekcok tersebut perihal mobil ambulans.

Video itu diunggah akun Twitter @bogorfess_. Dalam video tersebut tampak sejumlah orang yang yang berteriak-teriak di area RSUD Leuwiliang.

Terlihat, beberapa pria terus memaki petugas rumah sakit hingga harus ditahan oleh orang di sekitarnya.

"Menurut keterangan ada pasien koma butuh ambulans, tapi ambulansnya disembunyiin akhirnya ketahuan ambulansnya ada di Gudang RSUD Leuwiliang Bogor," tulis keterangan dalam video beredar dikutip, Sabtu 11 November 2023.

Pihak rumah sakit pun sempat angkat bicara terkait viralnya video tersebut. Secara garis besar, cekcok terjadi ketika kedatangan pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada Kamis 9 November 2023.

