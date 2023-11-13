Gempa M5,0 Guncang Maluku Tenggara Barat

JAKARTA - Wilayah Maluku Tenggara Barat diguncang gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,0 pada Minggu (12/11/2023) tengah malam.

"Gempa Mag:5.0, 12-Nov-2023 23:36:58WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG di media sosial X.

Pusat gempa berada pada 270 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat. Kedalaman gempa 10 Km.

Lokasi koordinat gempa 6.31 LS-129.53 BT. "BMKG Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulisnya.

(Arief Setyadi )