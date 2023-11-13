Gempa M3,8 Guncang Aceh Timur Dini Hari

JAKARTA - Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Senin (13/11/2023). Gempa tersebut berkekuatan Magnitudo 3,8.

"Gempa Mag:3.8, 13-Nov-2023 02:32:36WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG di media sosial X.

Lokasi koordinat gempa berada pada 4.78 LU-97.70 BT. Pusat gempa berada 21 km Barat Daya Kabupaten Aceh Timur.

Kedalaman gempa 10 Km. "BMKG Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )