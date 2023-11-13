Gempa M5,8 Guncang Keerom Papua, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Keerom, Papua, pada Senin (13/11/2023) dini hari sekira pukul 03.38 WIB.

Melalui laman resminya, BMKG menyebutkan pusat gempa berada pada 53 Kilometer Barat Daya Keerom, Papua. Kedalaman gempa 24 Km.

Lokasi koordinat gempa berada pada 3.64 LS-140.38 BT. "Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG.

Namun, BMKG mengimbau agar berhati-hati terhadap gempa bumi yang mungkin terjadi. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )