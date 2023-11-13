Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,8 di Keerom Papua, BMKG: Akibat Deformasi Zona Mamberamo Thrust and Fold Belt

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |07:48 WIB
Gempa M5,8 di Keerom Papua, BMKG: Akibat Deformasi Zona Mamberamo <i>Thrust and Fold Belt</i>
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa M5,8 yang mengguncang wilayah Keerom, Jayapura, Papua, Senin (13/11/2023) pukul 03.38.16 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,5. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 3,64° LS ; 140,38° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Airu, Jayapura, Papua pada kedalaman 48 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya deformasi batuan di zona Mamberamo Thrust and Fold Belt (MTFB),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya, Senin (13/11/2023).

Sementara itu, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Keerom dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) dan daerah Jayapura dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 04.10 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock),” pungkas Daryono.

(Fakhrizal Fakhri )

      
