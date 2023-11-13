Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Suasana Rumah KSAD Agus Jelang Fit and Proper Test Panglima TNI

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |07:55 WIB
Begini Suasana Rumah KSAD Agus Jelang Fit and Proper Test Panglima TNI
Rumah KSAD Jenderal Agus Subiyanto (foto: MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Suasana Rumah Jenderal TNI Agus Subiyanto nampak sunyi menjelang uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI. Fit and proper test dilakukan oleh Komisi I DPR.

Berdasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, rumah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu terletak di komplek Pati TNI AD, Kuningan, Jakarta Selatan. Suasana begitu hening di kawasan rumah tersebut.

Selain aparat TNI yang berjaga di setiap pos, nampak petugas kebersihan sedang bekerja menyapu jalanan di area rumah Jenderal Agus. Terlihat juga di jalanan depan terparkir dua mobil mercedes benz sprinter.

Sebagai informasi, Fit and proper test calon Panglima TNI akan dimulai pukul 10.00 WIB. Nantinya, Jenderal Agus Subiyanto akan diberi waktu sekitar 30 menit untuk memaparkan visi misinya sebagai calon Panglima TNI secara terbuka.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI kepada DPR. Presiden Jokowi menilai Jenderal Agus memenuhi semua aspek untuk dicalonkan jadi Panglima TNI.

"Pertama, beliau ini kan Wakil KSAD, kemudian menjadi KSAD. Tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis, semuanya memenuhi,” ujar Presiden Jokowi di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

(Awaludin)

      
