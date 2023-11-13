Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Firli Bahuri Akan Penuhi Undangan Klarifikasi Dewas soal Pemerasan Syahrul Yasin Limpo Besok

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |08:29 WIB
Firli Bahuri Akan Penuhi Undangan Klarifikasi Dewas soal Pemerasan Syahrul Yasin Limpo Besok
Firli Bahuri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memajukan satu hari undangan klarifikasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri hari ini, Senin (13/11/2023).

Sedianya Dewas akan mengklarifikasi soal dugaan pemersaan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada besok, Selasa 14 November 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengkonfirmasi bahwa Firli Bahuri akan memenuhi undangan pada besok.

"Sesuai Surat resmi Dewas KPK terkait penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Ketua KPK yang akan dilaksanakan pada Selasa, 14 November 2023, Bapak Firli Bahuri mengkonfirmasi akan hadir memenuhi undangan pemeriksaan tersebut sesuai tanggal yang telah ditentukan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Diberitakan sebelumnya, Dewas KPK memajukan jadwal permintaan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin 13 November 2023.

Pemanggilan tersebut terkait permintaan klarifikasi dugaan pelanggaran etik berupa pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan pertemuan dengan pihak berperkara di lembaga antirasuah.

"Klarifikasi Pak FB diajukan ke hari senin tanggal 13 November jam 10.00," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam keterangannya, Sabtu 11 November 2023.

Albertina mengatakan alasan dimajukannya jadwal pemanggilan Firli dikarenakan Dewas mempunyai agenda persiapan untuk rapat kerja (Raker) pada Selasa (14/11/2023).

"Kami ajukan, karena jadwal Dewas di Selasa (14/11) padat persiapan untuk Raker," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185957//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-gZ5m_large.jpg
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Sebut Perkara Bos PT Jembatan Nusantara Tetap Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185948//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-4sTr_large.jpg
KPK Belum Terima Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185913//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-LIiK_large.jpg
KPK Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi untuk Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185904//kpk_tahan_2_tersangka_kasus_proyek_fiktif_di_pt_pp-IvFU_large.jpg
KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Proyek Fiktif di PT PP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185895//soesilo_aribowo_pengacara_ira_puspadewi-Lcwn_large.jpg
Datangi KPK, Pengacara Harap Ira Puspadewi Bisa Bebas Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185888//mensesneg_prasetyo_hadi-LEkK_large.jpg
Mensesneg: Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Sudah Dikaji Para Pakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement