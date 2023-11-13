Firli Bahuri Akan Penuhi Undangan Klarifikasi Dewas soal Pemerasan Syahrul Yasin Limpo Besok

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memajukan satu hari undangan klarifikasi terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri hari ini, Senin (13/11/2023).

Sedianya Dewas akan mengklarifikasi soal dugaan pemersaan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada besok, Selasa 14 November 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengkonfirmasi bahwa Firli Bahuri akan memenuhi undangan pada besok.

"Sesuai Surat resmi Dewas KPK terkait penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Ketua KPK yang akan dilaksanakan pada Selasa, 14 November 2023, Bapak Firli Bahuri mengkonfirmasi akan hadir memenuhi undangan pemeriksaan tersebut sesuai tanggal yang telah ditentukan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Diberitakan sebelumnya, Dewas KPK memajukan jadwal permintaan klarifikasi terhadap Ketua KPK Firli Bahuri pada Senin 13 November 2023.

Pemanggilan tersebut terkait permintaan klarifikasi dugaan pelanggaran etik berupa pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo dan pertemuan dengan pihak berperkara di lembaga antirasuah.

"Klarifikasi Pak FB diajukan ke hari senin tanggal 13 November jam 10.00," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho dalam keterangannya, Sabtu 11 November 2023.

Albertina mengatakan alasan dimajukannya jadwal pemanggilan Firli dikarenakan Dewas mempunyai agenda persiapan untuk rapat kerja (Raker) pada Selasa (14/11/2023).

"Kami ajukan, karena jadwal Dewas di Selasa (14/11) padat persiapan untuk Raker," jelasnya.