INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BEM PTNU ke Mahfud MD: Tenang Pak, Pemuda dan Mahasiswa NU se-Indonesia Bersama Bapak

Awaludin , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |08:36 WIB
BEM PTNU ke Mahfud MD: Tenang Pak, Pemuda dan Mahasiswa NU se-Indonesia Bersama Bapak
BEM PTNU bersama Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) se-Nusantara menyatakan sikap dan memberi dukungan kepada Mahfud MD sebagai bakal calon Wakil Presiden dari pasangan Ganjar Pranowo. Hal ini ditegaskan Presidium Nasional BEM PTNU, Wahyu Al Fajri dalam peringatan Harlah BEM PTNU ke-16, di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu 12 November 2023.

"Atas nama pribadi dan organisasi tenang saja pak Mahfud, tenang saja pak Mahfud, mahasiswa dan pemuda NU se Indonesia bersama bapak disini," ujar Wahyu Al Fajri dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Kepada mahfud MD yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam pada kesempatan itu, Wahyu kembali menegaskan dirinya bersama anak muda NU seluruh Indonesia tidak akan membiarkan Mahfud MD dan Ganjar Pranowo berjuang sendirian.

"BEM PTNU ada 279 kampus di seluruh Indonesia, kami berkomitmen, kami tidak akan pernah membiarkan pak Mahfud berjuang sendirian," tambah Wahyu.

Menurut Ketua BEM PTNU ini, sosok Mahfud yang juga Menko Polhukam ini memiliki karakter seperti yang dimiliki oleh Presiden Gus Dur. Selalu menyuguhkan fakta apa adanya, dan tidak tersandera kepentingan politik manapun.

"Gus Dur punya kecenderungan yang hari ini dimiliki oleh Pak Mahfud. Kita tahu Pak Mahfud tidak pernah tersandera oleh kepentingan apapun. Beliau selalu mengatakan apa adanya, sejujur-jujurnya," papar Wahyu.

