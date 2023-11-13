Gunung Ibu Erupsi Pagi Ini, Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami erupsi pagi ini, Senin 13 November 2023, pukul 06.56 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1000 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 13 November 2023, pukul 06:56 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Efrita Lusy Andriany Saragih dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Efrita mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur.

Sementara itu, Efrita meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 2,0 km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Awaludin)