Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Fit And Proper test, KSAD Agus Subiyanto Dikunjungi Kepala Staf dan Kapolri di Rumdin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |09:41 WIB
Jelang Fit And Proper test, KSAD Agus Subiyanto Dikunjungi Kepala Staf dan Kapolri di Rumdin
Suasana di rumah KSAD Jenderal Agus (foto: MPI/Danan)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI, Senin (13/11/2023). Menjelang keberangkatan ke DPR RI rumah dinas Agus mulai disambangi petinggi TNI dan kepolisian.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, tiba lebih dulu, di rumah dinas Agus sekitar pukul 08.53 WIB yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, disusul Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang datang pukul 08.59 WIB.

Selain petinggi TNI, nampak tiba di lokasi sekitar pukul 09.01 WIB Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kedatangan kapolri disambut langsung oleh Agus dengan saling hormat.

Terlihat setelah tibanya kapolri di lokasi, Agus langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah dinas, beserta KSAL dan KSAU. Rencananya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga akan datang ke lokasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement