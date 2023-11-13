Jelang Fit And Proper test, KSAD Agus Subiyanto Dikunjungi Kepala Staf dan Kapolri di Rumdin

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai calon Panglima TNI di DPR RI, Senin (13/11/2023). Menjelang keberangkatan ke DPR RI rumah dinas Agus mulai disambangi petinggi TNI dan kepolisian.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, tiba lebih dulu, di rumah dinas Agus sekitar pukul 08.53 WIB yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, disusul Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo yang datang pukul 08.59 WIB.

Selain petinggi TNI, nampak tiba di lokasi sekitar pukul 09.01 WIB Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kedatangan kapolri disambut langsung oleh Agus dengan saling hormat.

Terlihat setelah tibanya kapolri di lokasi, Agus langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah dinas, beserta KSAL dan KSAU. Rencananya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga akan datang ke lokasi.