HOME NEWS NASIONAL

KSAD Agus Subiyanto Tiba di DPR RI, Bakal Jalani Fit and Proper Test

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |09:51 WIB
KSAD Agus Subiyanto Tiba di DPR RI, Bakal Jalani Fit and Proper Test
KSAD TNI Jenderal Agus Subiyanto didampingi Kapolri dan Panglima TNI di DPR (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto tiba di Gedung Nusantara II DPR RI. Agus bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Agus tiba pukul 09.40 WIB. Agus terlihat didampingi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Selain itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga terlihat mendampingi Agus. Mereka terlihat mengenakan pakaian dinas khas masing-masing.

Selain mereka beberapa perwira tinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut juga sudah terlihat berdatangan sebelumnya. Saat tiba, Agus dan jajaran perwira yang mendampinginya langsung menuju ke ruang rapat Komisi I DPR RI menggunakan eskalator.

Saat tiba Agus hanya memberika sapaan kepada awak media. Ia pun mengaku siap menjalani fit and proper test seraya menunjukan jari jempolnya.

Halaman:
1 2
      
