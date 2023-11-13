Jalani Fit and Proper Test, Agus Subiyanto Didampingi Panglima TNI dan Kapolri

JAKARTA - Rombongan mobil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto bergerak meninggal kawasan Kompleks Pati TNI AD, Kuningan, Jakarta Selatan, menuju Gedung DPR RI, Senin (13/11/2023).

Kunjungan Agus ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test sebagai Panglima TNI.

Pantauan MNC Portal Indonesia, puluhan mobil bergerak meninggalkan kawasan Komplek Pati TNI AD sekitar pukul 09.32 WIB. Agus pergi didampingi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Terlihat para petinggi TNI dan Polri bersamaan berada mobil mercedes benz sprinter. Turut hadir mendampingi kepergian Agus yakni Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran.