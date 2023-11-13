Jokowi Bakal Sampaikan Pesan Khusus Presiden Palestina ke Joe Biden

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara khusus kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

Hal tersebut dilakukan Presiden Jokowi usai bertemu dengan Presiden Palestina pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi Minggu (12/11).

"Selain itu saya juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/11/2023).

Jokowi pun mengungkapkan bahwa dalam KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi telah menghasilkan pesan yang sangat kuat untuk dunia.

"Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan ini lah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari. Dimana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar 1/3 suara negara di dunia," kata Jokowi.

Presiden juga memberikan dukungan penuh terhadap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang terpilih menjadi salah satu yang dipercaya para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina.

"Selain itu saya juga ingin memberikan dukungan penuh untuk menteri luar negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu menlu yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina," jelasnya.