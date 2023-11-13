Besok, Firli Bahuri Kembali Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Pemerasaan SYL

JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KPK RI Firli Bahuri, terkait kasus dugaan pemerasan ke eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan penambahan keterangan ke KPK pada Jumat (10/11/2023).

"Pada hari Jumat, tgl 10 Nopember 2023, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali telah mengirimkan surat panggilan kepada FB selaku Ketua KPK RI utk dimintai keterangan tambahan sebagai saksi," ujar Ade dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Ade mengatakan Firli akan diperiksa di ruang pemeriksaan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lantai 21 Gedung Promoter. Pemeriksaan diagendakan pada Selasa (14/11/2023) pukul 10.00 WIB.

"Dischedulkan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahannya pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 pukul 10.00 wib," katanya.

Surat panggilan tersebut, kata Ade sudah diterima di gedung KPK pada 10 November.

"Untuk surat panggilan tersebut telah diterima di Gedung Merah Putih KPK RI pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri disebut tak menghadiri pemeriksaan penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang diagendakan hari ini Selasa (7/11/2023).

"Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat ke sana soalnya ada kegiatan di Aceh dalam rangka roadshow bus dan juga Hakordia di Aceh," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (6/11/2023).