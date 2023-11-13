Jokowi Sebut KTT OKI Hasilkan Resolusi Berisi Pesan yang Kuat untuk Dunia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh, Arab Saudi telah menghasilkan pesan yang sangat kuat untuk dunia.

"Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan ini lah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari. Dimana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar 1/3 suara negara di dunia," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/11/2023).

Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara khusus kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

"Selain itu saya juga akan menyampaikan pesan dari presiden palestina Mahmoud Abbas yang meminta saya secara khusus untuk menyampaikannya kepada Presiden Biden," kata Jokowi.

Presiden juga memberikan dukungan penuh terhadap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang terpilih menjadi salah satu yang dipercaya para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina.

"Selain itu saya juga ingin memberikan dukungan penuh untuk menteri luar negeri Indonesia yang terpilih sebagai salah satu menlu yang diberikan kepercayaan oleh para pemimpin OKI untuk mengupayakan perdamaian di Palestina," jelasnya.