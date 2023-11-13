Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Israel Harus Bertanggung Jawab Atas Serangan ke Palestina!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:14 WIB
Jokowi: Israel Harus Bertanggung Jawab Atas Serangan ke Palestina!
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta bantuan kemanusiaan dan perundingan damai di Palestina agar segera dilakukan. Israel, kata Jokowi, harus bertanggungjawab dengan kekejaman yang terjadi atas serangan di Palestina.

"Gencatan senjata harus segera diwujudkan, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperbanyak, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/11/2023).

Presiden mengatakan bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan warga negara Palestina yang saat ini sedang menghadapi konflik oleh Israel.

"Saat KTT saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota OKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam KTT Luar Biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi telah menghasilkan pesan yang sangat kuat untuk dunia.

"Alhamdulillah KTT OKI menghasilkan resolusi yang berisi pesan yang sangat kuat untuk dunia. Dan pesan ini lah yang akan saya sampaikan kepada Presiden Biden esok hari. Dimana ini adalah suara dari 57 negara atau sekitar 1/3 suara negara di dunia," kata Jokowi.

