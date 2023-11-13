Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres, Jalan Imam Bonjol Ditutup Barrier Raksasa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:18 WIB
Jelang Penetapan Pasangan Capres-Cawapres, Jalan Imam Bonjol Ditutup Barrier Raksasa
Penutupan jalan di depan kantor KPU (foto: MPI/Refi)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) direncanakan bakal menetapkan pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang pada hari ini, Senin (13/11/2023). Adapun penetapan setelah melakukan verifikasi terhadap berkas tiga pasangan capres cawapres.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat atau tepat depan Kantor KPU RI dilakukan penutupan dengan barrier raksasa berwarna hitam-putih. Lalu lintas dari arah Jalan Diponegoro tidak dapat lurus menuju Bundaran Hotel Indonesia atau Thamrin-Sudirman dibelokkan ke Jalan H.O.S Cokroaminoto Taman Menteng maupun Kuningan.

Sementara terpantau arus lalu lintas ramai lancar tepat di perempatan Jalan Imam Bonjol dekat Kantor KPU. Hanya saja terlihat antrean kendaraan roda dua dan roda empat menjelang lampu merah.

Terlihat pula lima unit water canon dan mobil pengurai massa telah berjaga dibalik barrier. Sementara petugas gabungan TNI-Polri juga telah berjaga di sekitar kantor KPU RI.

Sebelumnya, Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya lebih dulu akan menggelar sidang pleno secara tertutup sebelum penetapan nama. Setelah selesai, kata Hasyim, KPU akan menggelar konferensi pers mengumumkan nama pasangan calon.

"Nanti akan kita sampaikan melalui konferensi pers insya Allah nanti hari Senin, setelah KPU mengambil keputusan tentang pasangan capres cawapres peserta Pemilu 2024," kata Hasyim, Jumat (10/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
