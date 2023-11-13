KPK OTT Pejabat Kabupaten Sorong Papua Barat Daya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di daerah Sorong, Papua Barat Daya. Operasi senyap tersebut terjadi pada Minggu (12/11/2023) kemarin.

"Benar tim KPK (12/11) dini hari lakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara yang sedang melakukan korupsi di wilayah Kabupaten Sorong Papua Barat Daya," kata Ali kepada wartawan, Senin (13/10/2023).

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, dari pejabat daerah hingga pegawai BPK.

"Tim KPK sejauh ini mengamankan beberapa pihak di Sorong dan Manokwari diantaranya para pejabat Kabupaten Sorong dan pemeriksa BPK perwakilan propinsi Papua Barat Daya," kata Ali.

Kendati demikian, Ali belum menjelaskan secara detail dari para pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Ali menyebutkan, perkembangan akan disampaikan setelah data-data lengkap.

(Awaludin)