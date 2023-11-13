Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI, Ini Visi Misi Jenderal Agus Subiyanto

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:39 WIB
Jalani Fit and Proper Test Panglima TNI, Ini Visi Misi Jenderal Agus Subiyanto
KSAD TNI Jenderal Agus Subiyanto saat fit and proper test
JAKARTA - Calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bersama Komisi I DPR RI, Senin (13/11/2023) pagi. Dalam forum itu, Agus memaparkan visinya bila terpilih menjadi Panglima TNI.

"Saya memiliki visi TNI yang Prima yaitu TNI yang profesional responsif integratif modern dan adaptif dalam rangka membangun industri TNI yang memiliki daya tahan dan daya tempur guna menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman gangguan dan tantangan yang akan membahayakan integritas bangsa dan negara," kata Agus saat paparkan materi.

Guna mewujudkan visi tersebut, Agus memiliki misi yang telah ditetapkan. Setidaknya ada lima misi Agus bila terpilih menjadi Panglima TNI. Pertama, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Kedua, meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis. Ketiga, memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian kementerian dan lembaga dan komponen bangsa lainnya.

"Keempat, mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntunan tugas dan spektrum ancaman," terang Agus.

Sekedar informasi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI.

Saat tiba di Gedung DPR RI, Agus hanya memberikan sapaan kepada awak media. Ia pun mengaku siap menjalani fit and proper test seraya menunjukan jari jempolnya.

“Kabar baik, siap (jalani fit and proper test),” singkat Agus.

