Gokil! Pria Ini Punya 45 Gelar Akademik, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini

JAKARTA - Seorang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, bernama Welin Kusuma, memiliki hobi kuliah dan baru saja diwisuda untuk ke-45 kalinya.

Saat ini, Welin memiliki total 45 gelar akademik dari sejumlah universitas di Indonesia.

Bagi Welin Kusuma, prosesi wisuda bukan hal baru. Pria berusia 42 tahun ini baru saja mendapat gelar ke-45 setelah menyelesaikan kuliah jurusan Ilmu Perpustakaan dari Universitas Terbuka Surabaya.

44 gelar akademik sebelumnya, diraihnya dari sejumlah universitas di Indonesia. Diantaranya dari Ubaya, ITS, Unair, STTS dan kampus lainnya.

Gelar yang dimiliki beragam dari mulai sarjana, magister hingga pendidikan profesi. Banyaknya koleksi gelar akademik Welin, membuatnya masuk dalam Museum Rekor Dunia Indonesia.

Ketertarikan Welin di dunia pendidikan berlangsung sejak belia. Baginya, kuliah bukanlah beban tapi seperti sebuah hobi.