Bertemu TGB Zainul Majdi, Kiai Idris Hamid Beri Dukungan dan Doa untuk Ganjar-Mahfud

PASURUAN - Dukungan para ulama untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpes 2024 terus mengalir.

Hal itu terlihat saat Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, TGB HM Zainul Majdi mengunjungi Ponpes Bayt Al Hikmah di Bugul Kidul, Kota Pasuruan untuk bertemu KH Idris Hamid.

Kedatangan Ketua Harian DPP Partai Perindo ini pun disambut hangat keluarga Kiai Hamid. Terlihat pula ikut menemui TGB Nyai Hj Kuni Zakiyah dan dua putranya Gus Amak dan Gus Aziz.

Dalam pertemuan di kediaman Kiai Idris, disampaikan cerita dukungan kepada Ganjar-Mahfud. Sejumlah alasan pun disampaikan mendukung pasangan ini, diantaranya terkait dengan kematangan sebagai pemimpin.

Dari keluarga Kiai Idris, TGB juga mendapat masukan terkait dengan situasi dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Pasuruan dan sekitarnya.

"Mohon dukungan atau support dan doa kepada Kiai, untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud," katanya, Minggu (12/11/2023) malam.

"Alhamdulillah (sebelum kedatangan TPN pihak keluarga KH Idris Hamid sudah mendukung)," sambungnya.