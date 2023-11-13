Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TGB: Pesantren dan Santri Masuk dalam Visi Misi Ganjar-Mahfud

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |14:49 WIB
TGB: Pesantren dan Santri Masuk dalam Visi Misi Ganjar-Mahfud
A
A
A

SITUBONDO - Para santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Mubtadiin, Kabupaten Situbondo mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.

Dukungan itu ditandai dengan dinyanyikannya lagu Maju Tak Gentar dihadapan Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB Dr HM Zainul Majdi dan Deputi Teritori Kinetik Komjen (Pol) Luki Hermawan.

Para santri menyanyikan lagu Maju Tak Gentar yang telah diubah liriknya menjadi Maju Pak Ganjar, Maju Pak Mahfud. Lagu nasional yang diciptakan oleh C Simanjuntak tersebut dinyanyikan santri dan santriwati dengan riang dengan gembira.

Di hadapan pengasuh Ponpes Darul Mubtadiin KH. Faros El Halimy dan Kiai A. Dhorief Ghoidaq serta para santri, TGB menegaskan, bila Ganjar-Mahfud memiliki komitmen besar pada dunia pesantren.

"Jumlah santri seluruh Indonesia itu mencapai 5 juta," ucap TGB, Minggu (12/11/2023).

Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini juga mengatakan, peran pesantren dan santri masuk dalam visi dan misi Ganjar-Mahfud.

"Silaturahim ke ponpes ini bagian dari penegasan dari komitmen Pak Ganjar dan Pak Mahfud," ungkapnya.

TGB memastikan, Ganjar-Mahfud sangat serius untuk memberikan kesempatan bagi anak muda ke depan. Nantinya, mereka akan diberikan fasilitas oleh pemerintah.

"Diberikan pengetahuan, ilmu, pendidikan supaya dikelola dengan baik. Ponpes bagian dari itu," ujarnya.

