HOME NEWS NASIONAL

Soal Pemeriksaan Firli Bahuri, Kapolda Metro: Lihat Besok Datang atau Enggak

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:00 WIB
Soal Pemeriksaan Firli Bahuri, Kapolda Metro: Lihat Besok Datang atau Enggak
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto belum bisa memastikan apakah Ketua KPK, Firli Bahuri akan datang atau tidak untuk diperiksa kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berencana akan memeriksa Firli pada Selasa 14 November 2023.

"Dasar panggilan kan besok, kita liat saja besok datang atau enggak," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Senin (13/11/2023).

Karyoto menjelaskan, pihaknya juga bakal segera melakukan gelar perkara untuk menentukan nasib Firli.

“Dari tim kami, ya mungkin segera (gelar perkara) aja,” kata Karyoto.

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri pada Jumat (10 November 2023). Firli kembali dijadwalkan pemeriksaan pada Selasa (14/10/2023), setelah ia absen pada Selasa pekan lalu.

“Dasar panggilan kan besok, kita liat aja besok datang atau enggak,” ujar Karyoto.

Namun demikian, ia belum menerima konfirmasi kehadiran Firli pada pemeriksaan besok. Sebab, Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Firli besok.

“Nanti saya tanya Dirkrimsus sudah berkoordinasi belum dengan Dewas,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
