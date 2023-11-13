Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Strategi Sandiaga Uno untuk Kenalkan Ganjar - Mahfud di Luar Jawa

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |15:18 WIB
Strategi Sandiaga Uno untuk Kenalkan Ganjar - Mahfud di Luar Jawa
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md masih kurang dikenal di luar Pulau Jawa.

Dirinya mengaku untuk mengatasi hal ini, pihaknya merencanakan strategi baru yang akan diimplementasikan secara intensif.

"Pasangan Ganjar dan Mahfud masih banyak di daerah Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya wilayah di luar Jawa belum terlalu dikenal.” Ungkap Sandiaga Uno dalam konferensi pers di DPP PPP, Jakarta, pada Minggu (12/11/2023).

Strategi yang akan dijalankan adalah memfokuskan diri pada penyampaian program-program ekonomi kepada masyarakat dalam waktu singkat menjelang Pemilihan Presiden 2024.

"Jadi strateginya karena waktunya sangat sempit, bagaimana PPP bisa menyampaikan kepada masyarakat luas dengan strategi baru kita untuk memfokuskan di bidang ekonomi,” tambahnya.

Sandiaga menilai bahwa masyarakat cenderung lebih ingin tahu atas visi dan misi Ganjar – Mahfud untuk perekonomian beberapa waktu kedepan.

"Dan pesan kuat kita adalah ekonomi, dimana kita melihat dalam 75 hari ke depan, masyarakat ini sebetulnya ingin tahu," lanjutnya.

Selain menyoroti ketidakkenalan pasangan di luar Jawa, Sandiaga juga menekankan bahwa PPP harus bekerja keras untuk melampaui ambang batas parlemen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154522//ferry_kurnia-lx3T_large.jpg
Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia: Pemisahan Pemilu Jadi Momentum Perbaikan Integritas Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement