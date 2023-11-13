Strategi Sandiaga Uno untuk Kenalkan Ganjar - Mahfud di Luar Jawa

JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md masih kurang dikenal di luar Pulau Jawa.

Dirinya mengaku untuk mengatasi hal ini, pihaknya merencanakan strategi baru yang akan diimplementasikan secara intensif.

"Pasangan Ganjar dan Mahfud masih banyak di daerah Sumatera dan wilayah Indonesia lainnya wilayah di luar Jawa belum terlalu dikenal.” Ungkap Sandiaga Uno dalam konferensi pers di DPP PPP, Jakarta, pada Minggu (12/11/2023).

Strategi yang akan dijalankan adalah memfokuskan diri pada penyampaian program-program ekonomi kepada masyarakat dalam waktu singkat menjelang Pemilihan Presiden 2024.

"Jadi strateginya karena waktunya sangat sempit, bagaimana PPP bisa menyampaikan kepada masyarakat luas dengan strategi baru kita untuk memfokuskan di bidang ekonomi,” tambahnya.

Sandiaga menilai bahwa masyarakat cenderung lebih ingin tahu atas visi dan misi Ganjar – Mahfud untuk perekonomian beberapa waktu kedepan.

"Dan pesan kuat kita adalah ekonomi, dimana kita melihat dalam 75 hari ke depan, masyarakat ini sebetulnya ingin tahu," lanjutnya.

Selain menyoroti ketidakkenalan pasangan di luar Jawa, Sandiaga juga menekankan bahwa PPP harus bekerja keras untuk melampaui ambang batas parlemen.