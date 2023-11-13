Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lukman Hakim: Politik Tanpa Dilandasi Nilai Hanya Sebatas Alat Berebut Kuasa

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |16:03 WIB
Lukman Hakim: Politik Tanpa Dilandasi Nilai Hanya Sebatas Alat Berebut Kuasa
A
A
A

REMBANG - Sejumlah tokoh bertemu di rumah KH Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (12/11/2023). Mereka menyebut pertemuan sebagai Majelis Permusyawaratan Rembang.

Salah satu topik yang dibahas oleh kelompok ini adalah keresahan tentang kondisi politik di Indonesia. Beberapa tokoh bangsa mengemukakan pendapat mereka tentang apa yang terjadi. Salah satu tokoh yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah Lukman Hakim Syaifudin, mantan Menteri Agama Republik Indonesia.

Dia menyampaikan hasil pertemuannya dengan Gus Mus yang dinilainya merupakan sosok yang memiliki kejernihan berfikir dan kedalaman rasa.

"Jadi kami ingin selain silaturahmi, tentu kami sebenarnya ingin mengkonfirmasi apakah yang kami rasakan yang kami alami yang kami ketahui dari beragam sumber informasi itu juga dirasakan oleh beliau. Dan setelah kami menyampaikan curhatnya beliau langsung mengiyaakan bahwa beliau merasakan hal yang sama jadi secara eksplisit beliau mengatakan apa yang disampaikam itu sebenarnya refleksi apa yang dirasakan masyarakat kita," ungkap Lukman.

Lukman mengatakan, dalam pertemuan itu Gus Mus menyampaikan bahwa saat ini kita semua sedang mengalami krisis nilai. Bahkan, kata dia, Gus Mus memberikan pesan tersebut secara khusus kepada dirinya terkait nilai-nilai.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pemilu Pemiu 2024 Gus Mus
