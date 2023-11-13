Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenali 4 Cara Pemanfaatan Sektor Kelautan yang Pernah Disinggung Ganjar Pranowo

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |16:23 WIB
Kenali 4 Cara Pemanfaatan Sektor Kelautan yang Pernah Disinggung Ganjar Pranowo
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden Ganjar Pranowo menyesalkan pengabaian yang diterima industri kelautan dari pemerintahan saat ini. namun ada banyak harapan dalam industri ini.

Ia mengatakan potensi kekayaan laut Indonesia tidak bisa ditiru. Sayangnya, karena kontribusi ekonominya yang relatif kecil, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, Ganjar menyatakan jika terpilih menjadi presiden, ia akan peduli terhadap sektor kelautan dan hilirisasinya.

“Wong kita 77 persen laut kok. Tapi sektor maritim hanya berkontribusi 7,6 persen dari GDP di 2021,” kata Ganjar Pranowo pada 8 November 2023 dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

Ganjar Pranowo melanjutkan, tangkapan ikan Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan Vietnam. Ia menegaskan garis pantai Vietnam lebih pendek dibandingkan Indonesia.

Cara Pemanfaatan Sektor Kelautan dalam Meningkatkan Ekonomi

Indonesia adalah negara maritim, dan kekuatannya terletak pada luas wilayah lautnya. Selain kaya akan sumber daya laut, juga sangat besar.

Saat ini kita perlu mencari metode untuk memanfaatkan laut guna meningkatkan perekonomian. Dengan pendekatan ini, perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan memperoleh manfaat sebagaimana halnya perekonomian wilayah tertentu.

Ada beberapa pendekatan untuk memanfaatkan laut sebagai alternatif untuk meningkatkan perekonomian, menurut kutipan dari artikel akademis Beryl Hamdi Rayhan yang berjudul Strategi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Implikasinya bagi Masyarakat Nelayan.

Oleh karena itu, berikut cara pemanfaatan sektor kelautan dalam meningkatan ekonomi

1. Wisata Alam di Hutan Mangrove

Hutan bakau merupakan ekosistem vital yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Perannya antara lain memberi makan biota laut, melindungi dari abrasi, menyerap limbah, dan mencegah masuknya air asin. Hutan bakau juga menghasilkan kayu dan daun yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat-obatan.

Banyak hutan mangrove yang mulai dialihfungsikan menjadi lokasi wisata, berdasarkan unsur ekonominya. Di Indonesia, banyak wilayah pesisir yang dikembangkan menjadi destinasi wisata alam hutan mangrove. Perekonomian suatu daerah mungkin mulai menguat dengan adanya inisiatif-inisiatif ini.

Halaman:
1 2
      
