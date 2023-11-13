Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sekretaris Partai Komunis China Temui Maruf Amin, Apa yang Dibahas?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |19:26 WIB
Sekretaris Partai Komunis China Temui Maruf Amin, Apa yang Dibahas?
Wapres Maruf Amin Bertemu Sekretaris Parai Komunis China/Satwapres
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Zhejiang, China yang juga Sekretaris Partai Komunis China Komite Provinsi Zhejiang, Yi Lianhong, melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang mengatakan kunjungan Sekretaris Yi Lianhong kepada Wapres salah satunya adalah untuk menindaklanjuti prospek kerja sama investasi Provinsi Zhejiang dengan Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk industri halal.

“Mereka tidak hanya membahas mengenai berbagai pencapaian yang telah dicapai dalam kerja sama khususnya pada sektor investasi Tiongkok oleh Provinsi Zhejiang dan Indonesia, tetapi juga untuk prospek yang lebih luas,” tutur Lu Kang usai pertemuan.

Salah satunya, sambung Lu Kang, Provinsi Zhejiang sangat tertarik untuk melakukan kerja sama investasi pada industri halal yang saat ini tengah gencar dikembangkan oleh pemerintah Indonesia.

“Sangat eksplisit bahwa Provinsi Zhejiang sangat tertarik akan hal itu, sebagaimana Pak Wapres telah mempromosikan kerja sama industri halal selama kunjungan beliau ke Tiongkok September lalu, dan berbicara dengan para pemimpin di sana termasuk dalam level kenegaraan dan provinsi,” paparnya.

Oleh sebab itu, tutur Lu Kang, kedatangan Sekretaris Yi Lianhong menjadi wujud timbal balik positif pemerintah Provinsi Zhejiang untuk menindaklanjuti potensi kerja sama investasi pada industri halal dengan Indonesia. “Tentu saja mereka akan menindaklanjutinya, tidak ada masalah,” tegasnya.

Lebih jauh, Lu Kang menyampaikan bahwa tidak hanya pada industri halal, Wapres dan Sekretaris Yi Lianhong pada pertemuan ini juga membahas kerja sama investasi industri Nikel dan berbagai industri lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement