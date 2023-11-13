Sekretaris Partai Komunis China Temui Maruf Amin, Apa yang Dibahas?

JAKARTA - Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Zhejiang, China yang juga Sekretaris Partai Komunis China Komite Provinsi Zhejiang, Yi Lianhong, melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang mengatakan kunjungan Sekretaris Yi Lianhong kepada Wapres salah satunya adalah untuk menindaklanjuti prospek kerja sama investasi Provinsi Zhejiang dengan Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk industri halal.

“Mereka tidak hanya membahas mengenai berbagai pencapaian yang telah dicapai dalam kerja sama khususnya pada sektor investasi Tiongkok oleh Provinsi Zhejiang dan Indonesia, tetapi juga untuk prospek yang lebih luas,” tutur Lu Kang usai pertemuan.

Salah satunya, sambung Lu Kang, Provinsi Zhejiang sangat tertarik untuk melakukan kerja sama investasi pada industri halal yang saat ini tengah gencar dikembangkan oleh pemerintah Indonesia.

“Sangat eksplisit bahwa Provinsi Zhejiang sangat tertarik akan hal itu, sebagaimana Pak Wapres telah mempromosikan kerja sama industri halal selama kunjungan beliau ke Tiongkok September lalu, dan berbicara dengan para pemimpin di sana termasuk dalam level kenegaraan dan provinsi,” paparnya.

Oleh sebab itu, tutur Lu Kang, kedatangan Sekretaris Yi Lianhong menjadi wujud timbal balik positif pemerintah Provinsi Zhejiang untuk menindaklanjuti potensi kerja sama investasi pada industri halal dengan Indonesia. “Tentu saja mereka akan menindaklanjutinya, tidak ada masalah,” tegasnya.

Lebih jauh, Lu Kang menyampaikan bahwa tidak hanya pada industri halal, Wapres dan Sekretaris Yi Lianhong pada pertemuan ini juga membahas kerja sama investasi industri Nikel dan berbagai industri lainnya.