Soal Nomor Urut Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud Siap Terima Berapapun

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengatakan, pihajnya akan menerima nomor urut manapun untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pernyataan itu sekaligus menanggapi KPU RI yang akan mengundi nomor urut capres dan cawapres pada Selasa (14/11/2023) malam.

"Kita tidak berharap pada nomor. Mau nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita terima," ujar Aria saat konferensi pers di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Baginya, nomor urut hanya sebagai satu tanda atau administratif dalam lembar pencoblosan. Ia merasa, rakyat tidak terlalu mementingkan nomor urut pasangan capres-cawapres.

"Tapi lebih trust kandidat Pak Ganjar, Pak Mahfud MD ini adalah pasangan yang memang benar-benar memberikan harapan ke depannya untuk melanjutkan pemerintahan yang 10 tahun terakhir kemarin," kata dia.