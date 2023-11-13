Ganjar-Mahfud MD Siapkan 10 Juta Hunian Rakyat Jika Terpilih di Pilpres 2024

JAKARTA - Anggota TPN Ganjar-Mahfud MD, Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencangkan program Rumah Kita dengan membangun 10 juta untuk rakyat dalam visi misi jika menang pada Pilpres 2024.

Program tersebut meliputi pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau daru pusat perekonomian serta transportasi umum.

"Program Rumah Kita akan difokuskan ke masyarakat yang tidak mampu dan belum punya rumah," kata Awiek kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Ketua DPP PPP mengatakan program Rumah Kita yang diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dibuat dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.

"Skema yang memudahkan, yang tidak memberatkan masyarakat dan tidak membebani anggaran negara, tentu kita carikan solusinya," ujarnya.