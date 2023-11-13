Jokowi Negarawan, Diharapkan Tetap Netral

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Usman M Tokan mengatakan, pihaknya ingin agar masyarakat damai dan bahagia mengikuti Pemilu dan Pilpres 2024.

Pasalnya, tujuan mulia pemilu dan pilpres adalah untuk kemajuan bangsa dan negara.

Usman berkeyakinan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seorang negarawan. Selama proses pemerintahan berjalan, periode 1 dan 2 ini beliau selalu bergandengan tangan. Tapi kali ini pilihan politiknya berbeda.

Sebab, hari ini ada keluarga presiden yang jadi calon wakil presiden.

"Kami berharap Presiden Jokowi bergandengan tangan ikut pantau proses demokrasi pemilu supaya tidak ada dusta di antara kita," kata Usman.

Usman berharap Presiden Jokowi netral menganyomi semua masyarakat. Jadi perbedaannya hanya terjadi pada saat masuk TPS dan itu adalah pilihan pribadi.