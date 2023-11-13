JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, memimpin laporan Korps Kenaikan Pangkat 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).
Laporan Korps Kenaikan Pangkat tersebut, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 2298/XI/2023 tanggal 11 November 2023.
Adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut:
Laksdya TNI Agus Hariadi, M.Han. (Pangkogabwilhan I), Mayjen TNI Joko Purnomo (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Polkamnas), Mayjen TNI Djashar Djamil, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos), Mayjen TNI Sun Suripto, S.I.P., M.Si. (Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN), Mayjen TNI Moh. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han). (Danpussenarmed).
Selanjutnya Mayjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama, Sp.A.(K)., M.Kes., M.A.R.S., M.H., (Kapuskes TNI), Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E. (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Strategi Lemhannas), Laksda TNI Dato Rusman S.N., S.E., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI).
Lalu Brigjen TNI Leo Rajendra Ratna Begum (Kabinda Kalimantan Timur BIN), Brigjen TNI Zainul Bahar, S.H., M.Si., (Danrem 072/Pmk (Yogyakarta) Kodam IV/Dip), Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M., (Danrem 044/Gapo (Palembang) Kodam Il/Swj), Brigjen TNI Ir. Kristijarso, S.I.P., M.M., (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan), Brigjen TNI dr. Jursal Harun, S.OT(K)., Spine., (Dirum RSPAD Gatot Soebroto).