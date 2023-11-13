Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 15 Perwira Tinggi TNI, Ini Daftarnya

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:19 WIB
Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 15 Perwira Tinggi TNI, Ini Daftarnya
Panglima terima Korps Kenaikan Pangkat 15 Pati. (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, memimpin laporan Korps Kenaikan Pangkat 15 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (13/11/2023).

Laporan Korps Kenaikan Pangkat tersebut, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin 2298/XI/2023 tanggal 11 November 2023.

BACA JUGA:

Breaking News! Komisi I DPR Setujui Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI 

Adapun nama-nama Pati yang naik pangkat sebagai berikut:

Laksdya TNI Agus Hariadi, M.Han. (Pangkogabwilhan I), Mayjen TNI Joko Purnomo (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Polkamnas), Mayjen TNI Djashar Djamil, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Komsos), Mayjen TNI Sun Suripto, S.I.P., M.Si. (Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN), Mayjen TNI Moh. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si., M.Tr.(Han). (Danpussenarmed).

Selanjutnya Mayjen TNI Dr. dr. Yenny Purnama, Sp.A.(K)., M.Kes., M.A.R.S., M.H., (Kapuskes TNI), Mayjen TNI Rano Maxim Adolf Tilaar, S.E. (Tenaga Ahli Pengajar Bid. Strategi Lemhannas), Laksda TNI Dato Rusman S.N., S.E., M.Si. (Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI).

 BACA JUGA:

Lalu Brigjen TNI Leo Rajendra Ratna Begum (Kabinda Kalimantan Timur BIN), Brigjen TNI Zainul Bahar, S.H., M.Si., (Danrem 072/Pmk (Yogyakarta) Kodam IV/Dip), Brigjen TNI Muhammad Thohir, S.Sos., M.M., (Danrem 044/Gapo (Palembang) Kodam Il/Swj), Brigjen TNI Ir. Kristijarso, S.I.P., M.M., (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan), Brigjen TNI dr. Jursal Harun, S.OT(K)., Spine., (Dirum RSPAD Gatot Soebroto).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement