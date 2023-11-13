Tragis! Pekerja Lepas Meninggal saat Perbaiki Toren di Indekos Cinere, Ini Kronologinya

DEPOK - Seorang pria pekerja lepas berinisial AW (47) ditemukan meninggal diduga sakit di atap lantai dua bangunan indekos di Jalan Raya PLN RT 22/6, Gandul, Cinere, Kota Depok pada Minggu (12/11/2023).

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut kronologi berawal dari saksi A selaku pemilik Indekos meminta AW untuk memperbaiki toren air. Namun, ketika adzan maghrib saksi M meminta korban untuk turun istirahat tetapi tidak ada respons.

"Menurut keterangan saksi A (pemilik rumah kos) pada Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB, saksi A menyuruh korban untuk memperbaiki toren air yang berada di Lantai II kos-kosan lewat tangga depan Alfamart, ketikan adzan magrib saksi M (68) berteriak menyuruh korban untuk beristirahat namun tidak merespons, sekitar pukul 24.00 WIB saksi M (68) sempat memindahkan kendaraan korban ke dalam kos-kosan, lalu sekira pukul 02.00 WIB korban dipanggil lagi, tidak merespons," ucap Made dalam keterangannya, Minggu (12/11/2023).

Made menyebut warga yang penasaran korban AW tak kunjung turun melakukan pengecekan melalui gedung sebelah dan ditemukan sudah meninggal dunia. Kemudian, jenazah AW dievakuasi dengan seutas tali oleh petugas gabungan dibantu Damkar dan warga.

"Keesokan harinya sekira jam 07.00 WIB, saksi U (babe) mengecek ke atas lewat tangga toren ke gedung sebelah dan ternyata korban ditemukan sudah meninggal dengan posisi menyamping dan korban dapat dievakuasi pada jam 10.00 WIB oleh tim gabungan Polsek Cinere, Koramil 07 Limo dan Damkar Cinere dibantu warga," ujarnya.

BACA JUGA: Ini Motif Karyawan MRT Dibunuh hingga Mayatnya Dibuang ke BKT Cakung

Sebelumnya, Pawas Kanit Propam Ipda Suharyoko mengatakan AW diduga meninggal karena sakit. "Pihak keluarga mengatakan bahwa sebelumnya korban mempunyai riwayat penyakit asam lambung akut yang sudah lama dideritanya," kata Ipda Suharyoko dalam laman Instagram @humas_polsekcinere dikutip, Minggu.

Atas insiden tersebut, pihak keluarga korban tidak bersedia dilakukan proses autopsi ditandai dengan surat pernyataan. "Adapun pihak keluarga dari korban AW (47) juga sudah membuat dan menandatangi surat pernyataan agar tidak dilakukan autopsi. Pihak keluarga mengikhlaskan korban, dan menganggap kejadian tersebut adalah musibah takdir Illahi," katanya.

(Arief Setyadi )