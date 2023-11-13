Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bakal Keruk Semua Kali

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |01:38 WIB
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bakal Keruk Semua Kali
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, bakal mengeruk seluruh kali yang ada di Ibu Kota. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya banjir jelang musim hujan.

“Ya (persiapan jelang musim hujan) dikeruk semua kali-kali,” kata Heru Budi di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Heru mengatakan, saat ini pihaknya dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah melakukan pengerukan sejumlah kali. Dengan begitu, ia berharap hal itu bisa mengantisipasi terjadinya banjir.

“SDA kan sekarang sedang keruk semua kali primer maupun sekunder, mudah-mudahan bisa atasi banjir,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 25 kelurahan di Jakarta rawan banjir . Daftar 25 kelurahan rawan banjir itu masuk dalam Pergub Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta.

"Pada kelurahan tersebut terjadi banjir yang berulang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kami masukkan dalam kategori rawan," ujar Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Badan Penangulangan Bencara Daerah (BPBD) DKI Jakarta Michael Sitanggang, Rabu 8 November 2023.

