Bantu Bunuh Karyawan MRT, Salah Satu Pelaku Merasa Utang Budi

JAKARTA - Polisi menangkap R (29), IS (31) dan JS (48), komplotan pembunuhan terhadap karyawan MRT berinisial DDY (38) yang mengambang di Kanal Banjir Timur (KBT) Cakung, Jakarta Timur. Pelaku sepakat melakukan aksi tersebut lantaran utang budi.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Ully mengungkapkan, pelaku IS masih memiliki huhungan saudara dengan pelaku R.

“IS dan R masih ada hubungan saudara, IS bantu R untuk lakukan ini karena dulu ada utang budi nya IS ke R. Kalau JS tidak ada hubungan keluarga,” kata Titus kepada wartawan, Minggu (12/11/2023).

Kendati demikian, saat ini masih belum diketahui utang budi seperti apa yang dimaksud. Titus mengatakan saat ini pihaknya masih fokus mengejar satu pelaku lainnya yang masih buron.

"Itu belum kita dalami (utang budi) masih konsen kejar (pelaku korban) yang satu. Perannya membantu membunuh korban," ujarnya.

Diketahui, jasad DDY ditemukan mengambang di Kanal Banjir Timur (KBT) Cakung, Jakarta Timur. Ketiga pelaku tega menghabisi nyawa korban DDY lantaran terlilit permasalahan utang.

“Motif dari para pelaku adalah ekonomi. Saudara R (salah satu pelaku-red) memiliki utang Rp3 miliar,” kata Titus.

Titus menjelaskan para pelaku hendak mencuri mobil korban yang hendak dibeli akan tetapi korban tak percaya saat ditunjukan bukti transferan palsu dari pelaku.

"Modus operandi, para pelaku ingin mengambil barang korban dengan cara menghilangkan nyawa korban,” ungkapnya.