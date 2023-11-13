Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Malam Hari

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |05:13 WIB
Ramalan Cuaca: Jakarta Bakal Diguyur Hujan Malam Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - BMKG memprediksi cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Senin (13/11/2023) bakal diguyur hujan pada malam hari.

Secara rinci, pada pagi hari seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan. Beranjak ke siang hari cuaca berawan masih akan menyelimuti Jakarta.

Pada malam hari, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan. Sementara wilayah lainnya, seperti Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara bakal berawan. Sedangkan Kepulauan Seribu cerah berawan.

Suhu pada hari ini berada di kisaran 24-33 derajat celcius. Sementara kelembapannya 65-95 persen.

(Arief Setyadi )

      
