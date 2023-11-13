Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Ribu Petugas Gabungan Amankan Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres di KPU

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |10:54 WIB
2 Ribu Petugas Gabungan Amankan Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres di KPU
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personil gabungan disiagakan menjelang penetapan pasangan Capres-Cawapres 2024 mendatang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (13/11/2023).

Ia berharap aksi massa sebelum penetapan pasangan Capres-Cawapres dapat berjalan aman dan damai.

"Hari ini jajaran Polres Metro Jakarta Pusat yang dibantu dibackup oleh Polda Metro Jaya, Mabes Polri, dan Kodam Jaya melaksanakan pengamanan menyiagakan sekitar 2.000 personil gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan pada Kantor KPU ini terkait info adanya beberapa elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya di KPU," ujar Susatyo kepada wartawan di Jalan Imam Bonjol.

"Kami berharap bahwa penyampaian aspirasi pada hari ini bisa berjalan aman, damai, dan tertib," tambahnya.

Susatyo menjelaskan pihaknya telah menutup jalan depan Kantor KPU sejak pukul 07.00 WIB untuk mensterilkan jelang penetapan tersebut.

"Sejak pukul 7.00 pagi tadi ruas jalan di depan Kantor KPU ini sudah kami sterilisasi kami tutup agar proses yang berjalan nanti di KPU oleh pada komisioner bisa juga sesuai dengan agendanya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178887/mardani_ali_sera-ZscY_large.jpg
Komisioner KPU Gunakan Jet Pribadi, DPR: Pelanggaran Pengelolaan Anggaran Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170091/prabowo-1Zfh_large.jpg
KPU Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Istana Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/337/3170017/kpu-Jiat_large.jpg
KPU Akan Rahasiakan Dokumen Persyaratan Peserta Pilpres, Salah Satunya Ijazah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990/dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/337/3140248/kpu_ri-7s3e_large.jpg
KPU Sarankan Anggaran Pilkada dari APBN, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137642/kpu_ri-GmQe_large.jpg
Dilaporkan ke KPK, Ketua KPU: Private Jet untuk Percepat Distribusi Logistik Pemilu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement