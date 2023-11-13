2 Ribu Petugas Gabungan Amankan Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres di KPU

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa ribuan personil gabungan disiagakan menjelang penetapan pasangan Capres-Cawapres 2024 mendatang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (13/11/2023).

Ia berharap aksi massa sebelum penetapan pasangan Capres-Cawapres dapat berjalan aman dan damai.

"Hari ini jajaran Polres Metro Jakarta Pusat yang dibantu dibackup oleh Polda Metro Jaya, Mabes Polri, dan Kodam Jaya melaksanakan pengamanan menyiagakan sekitar 2.000 personil gabungan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan pada Kantor KPU ini terkait info adanya beberapa elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya di KPU," ujar Susatyo kepada wartawan di Jalan Imam Bonjol.

"Kami berharap bahwa penyampaian aspirasi pada hari ini bisa berjalan aman, damai, dan tertib," tambahnya.

Susatyo menjelaskan pihaknya telah menutup jalan depan Kantor KPU sejak pukul 07.00 WIB untuk mensterilkan jelang penetapan tersebut.

"Sejak pukul 7.00 pagi tadi ruas jalan di depan Kantor KPU ini sudah kami sterilisasi kami tutup agar proses yang berjalan nanti di KPU oleh pada komisioner bisa juga sesuai dengan agendanya," ujarnya.