Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Ribu Masyarakat Padati Perayaan HUT ke-15 Tangsel

Hambali , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |17:03 WIB
Puluhan Ribu Masyarakat Padati Perayaan HUT ke-15 Tangsel
Puluhan Ribu Warga Padati HUT ke-15 Tangsel
A
A
A

SERPONG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar Tangsel Sejiwa Fest 2023. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 yang jatuh pada 26 November 2023.

Dengan mengusung semangat Harmoni Kolaborasi, Tangsel Sejiwa Fest digelar selama dua hari yaitu pada 11-12 November 2023 di Lapangan Sunburst, BSD Serpong, Tangerang Selatan.

Penampilan musisi-musisi ternama di Tangsel Sejiwa Festival 2023 menyita perhatian puluhan ribu masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel).

“Gelaran ini berkat kolaborasi bersama dengan anak-anak muda yang ada di Tangerang Selatan,” ujar Wali Kota Benyamin Davnie, Senin (13/11/2023).

Dari atas panggung, Benyamin menyampaikan ke puluhan ribu masyarakat bahwa kegiatan Tangsel Sejiwa ini akan menjadi event rutin untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang Selatan.

"Tangsel Sejiwa ini, Anda, saya dan kita semua dalam satu jiwa, jiwa Tangerang Selatan," tutup Benyamin Davnie.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171260/pemerintah-15ts_large.jpg
Pengurus KAI Tangerang Dilantik, Ini Pesan Gubernur Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/340/3074531/andra_soni-YnUs_large.jpg
Andra Soni Akan Ciptakan Pemprov Banten Antikorupsi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/340/3019293/miris-pabrik-porang-senilai-rp14-miliar-di-pandeglang-terbengkalai-cDAjTgSbDG.jpg
Miris! Pabrik Porang Senilai Rp14 Miliar di Pandeglang Terbengkalai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/340/3014497/3-fakta-ratusan-kendaraan-dinas-pemprov-banten-hilang-nilainya-puluhan-miliar-ft1Ow84WkJ.jpg
3 Fakta Ratusan Kendaraan Dinas Pemprov Banten Hilang, Nilainya Puluhan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/340/2999365/banten-dinobatkan-provinsi-paling-tidak-bahagia-di-indonesia-pj-gubernur-saya-siapkan-hiburan-DGZh2ACQlu.jpg
Banten Dinobatkan Provinsi Paling Tidak Bahagia di Indonesia, Pj Gubernur : Saya Siapkan Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/340/2953145/5-fakta-miris-satu-keluarga-lumpuh-di-banten-bagaimana-mereka-bertahan-hidup-859DGuj4OJ.jpg
5 Fakta Miris Satu Keluarga Lumpuh di Banten, Bagaimana Mereka Bertahan Hidup?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement