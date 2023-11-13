Puluhan Ribu Masyarakat Padati Perayaan HUT ke-15 Tangsel

SERPONG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar Tangsel Sejiwa Fest 2023. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 yang jatuh pada 26 November 2023.

Dengan mengusung semangat Harmoni Kolaborasi, Tangsel Sejiwa Fest digelar selama dua hari yaitu pada 11-12 November 2023 di Lapangan Sunburst, BSD Serpong, Tangerang Selatan.

Penampilan musisi-musisi ternama di Tangsel Sejiwa Festival 2023 menyita perhatian puluhan ribu masyarakat Tangerang Selatan (Tangsel).

“Gelaran ini berkat kolaborasi bersama dengan anak-anak muda yang ada di Tangerang Selatan,” ujar Wali Kota Benyamin Davnie, Senin (13/11/2023).

Dari atas panggung, Benyamin menyampaikan ke puluhan ribu masyarakat bahwa kegiatan Tangsel Sejiwa ini akan menjadi event rutin untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang Selatan.

"Tangsel Sejiwa ini, Anda, saya dan kita semua dalam satu jiwa, jiwa Tangerang Selatan," tutup Benyamin Davnie.