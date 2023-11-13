Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pohon Tumbang Usai Hujan Angin di Bogor, Ada Mobil yang Tertimpa

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |21:22 WIB
3 Pohon Tumbang Usai Hujan Angin di Bogor, Ada Mobil yang Tertimpa
Pohon tumbang di Bogor timpa mobil warga (Foto : BPBD)
BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat beberapa titik pohon tumbang di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan laporan sementara, ada tiga pohon tumbang yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang sore tadi.

"Laporan sementara ada 3 kejadian pohon tumbang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Senin (13/11/2023).

Untuk titik pertama, pohon tumbang berada di wilayah Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Utara. Yang mana, pohon jenis jambu setinggi 5 meter itu tumbang dan menimpa pagar rumah warga.

"Assessment dan pemotongan pohon telah selesai dilakukan oleh personel," jelasnya.

Topik Artikel :
bogor Hujan Angin pohon tumbang
