3 Pohon Tumbang Usai Hujan Angin di Bogor, Ada Mobil yang Tertimpa

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat beberapa titik pohon tumbang di wilayah Kota Bogor. Berdasarkan laporan sementara, ada tiga pohon tumbang yang disebabkan hujan deras disertai angin kencang sore tadi.

"Laporan sementara ada 3 kejadian pohon tumbang," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Senin (13/11/2023).

Untuk titik pertama, pohon tumbang berada di wilayah Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Utara. Yang mana, pohon jenis jambu setinggi 5 meter itu tumbang dan menimpa pagar rumah warga.

"Assessment dan pemotongan pohon telah selesai dilakukan oleh personel," jelasnya.