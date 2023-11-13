Pencarian Petugas Kebersihan Hilang Terseret Gorong-Gorong Dilanjutkan Besok

BOGOR - Tim SAR menghentikan sementara pencarian petugas kebersihan yang hilang terseret ke dalam gorong-gorong di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor. Pencarian dilanjutkan oleh tim besok pagi, Selasa (14/11/2023).

"Sementara dihentikan dan dilanjut besok. Kita Insya Allah besok diperpanjang atau diperluas pencariannya sampai ke titik hilir terjauh," kata Komandan Regu (Danru) BPBD Kota Bogoe Maruli Sinambela kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Kata dia, sejauh ini tim telah melakukan pencarian sekitar 20 kilometer dari titik awal lokasi korban terseret arus air. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda keberadaan pria berinisial R (49) itu.

"Pada saat ini korban masih belum diketemukan atau nihil. Kita coba cek pencarian dari titik-titik yang dicurigakan, palung atau jaring-jaring alam dan sekitar sungai selokan," ungkap Maruli.

Adapun kesulitan tim yakni gorong-gorong sangat kecil dan banyak pembuangan di aliran tersebut. Termasuk ada bebrapa jalur penyempitan di aliran air yang menuju Sungai Cibalok.

"Tadi kami di titik awal gorong-gorong sampai ke pertemuan sungai besar, kita coba masuk ke gorong-gorong dinyatakan nihil. Mudah-mudahan korban ditemukan dengan kondisi apapun," tutupnya.