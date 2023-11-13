Tak Ada Korban Jiwa, RS EMC Pulomas Berhasil Atasi Kebakaran Akibat Percikan Las

JAKARTA - Kebakaran yang melanda RS EMC Pulomas, di Jalan Pulomas Barat VI No 20, Kayu Putih, Jakarta Timur, tidak menimbulkan korban jiwa.

Direktur RS EMC Pulomas dr. Julia Sutandar mengatakan, petugas pemadam kebakaran dengan cepat telah dikerahkan dan tiba di lokasi kejadian 15 menit setelah laporan pertama.

“Dengan memanjatkan puji Syukur, kepulan asap telah tertangani dengan cepat dan baik dan kobaran api telah berhasil dipadamkan sekitar pukul 20.30 WIB,” Julia, Senin (13/11/2023).

Penyebab kebakaran yang terjadi, kata dia karena percikan api dari kegiatan pengelasan di lantai 5 lokasi proyek renovasi.

“Percikan api las jatuh ke basement dan mengenai kain majun sehingga membentuk asap tebal,” ujarnya.

Guna mencegah meluasnya kobaran api ke lokasi lainnya di area rumah sakit, berbagai langkah upaya antisipasi telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur penyelamatan.

“Kami sangat mengutamakan keselamatan pasien yang saat kejadian ini sedang menjalani perawatan di ruangan yang terletak berdekatan,”tuturnya.

Hal yang paling utama yang dilakukan adalah memprioritaskan penyelamatan para pasien untuk dilakukan evakuasi ke area terdekat.

“Situasi dan kondisi RS EMC Pulomas kini telah kondusif dan terkendali dengan baik dan para pasien telah Kembali ke ruangan rawat inap dalam kondisi yang baik dan stabil sekitar pukul 21.00 WIB,”ujar Julia.