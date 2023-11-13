Mobil Boks Tabrak 3 Kendaraan hingga Kios di Bogor, Satu Orang Terluka

BOGOR - Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan terluka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 11.00 WIB siang tadi. Awalnya, mobil boks diketahui sedang melaju dari arah Sukabumi menuju Ciawi.

"Setibanya di TKP saat melintasi jalan menurun pengemudi tidak berkonsentrasi penuh," kata Angga dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Kendaraan itu pun bergerak ke kiri menabrak mobil Toyota Avanza sedang berhenti di bahu jalan, lalu oleng dan kembali menabrak dua motor yang tengah terpakir di kios bakso. Tak sampai di situ, kendaraan juga menabrak kios bakso dan kios potonh rambut.