Yudo Margono Pamit, Harap TNI Makin Profesional di Bawah Panglima Baru

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pamit di acara Soedirman Awards 2023. Pria berusia 57 tahun itu menyelipkan harapan terhadap TNI di bawah kepemimpinan Panglima baru nanti.

"Kami juga mohon pamit. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pelantikan Panglima TNI yang baru," ujar Laksamana Yudo, Senin (13/11/2023).

"Tentunya saya akan pensiun 26 November 2023 nanti. Saya yakin di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, TNI akan semakin profesional, modern dan tangguh," sambungnya kemudian.

Sebagai informasi, Soedirman Awards 2023 digelar di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (13/11/2023). Melalui acara tersebut, TNI memberikan penghargaan ke para prajurit yang berdedikasi.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo menyerahkan trofi kepada para pemenang Soedirman Awards 2023. Acara tersebut juga dimanfaatkan Laksamana Yudo untuk berpamitan di hadapan hadirin yang kebanyakan merupakan prajurit dan purnawirawan TNI.

Terbaru, Komisi I DPR RI telah selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Senin (13/11/2023). Komisi I memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI.