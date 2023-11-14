Berita Duka, Letjen TNI TB Silalahi Wafat di Usia 85 Tahun

JAKARTA - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI tahun 1993-1998 era Soeharto, Letjen TNI (Purn) TB Silalahi wafat usai menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, pada Senin 13 November 2023.

TB Silalahi wafat di usia 85 tahun.

"Berita Duka cita, telah meninggal dunia : Opung/Bapak Tercinta, LETJEN TNI (Purn). Dr. TB SILALAHI, S.H. Pada Senin, 13 November 2023, sekitar Jam 20.00 WIB, di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta,"dikutip dalam keterangan yang diterima MNC Portal, Selasa (14/11/2023).

Untuk jenazah akan disemayamkan di Rumah Duka RSPAD. "Jenazah sementara disemayamkan di Rumah Duka RSPAD," ujarnya.

Pihak keluarga pun meminta doa untuk mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI 2008-2009 itu.

"Mohon doanya bagi Almarhum & Keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.

(Fakhrizal Fakhri )