Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Ajak Joe Biden Hentikan Konflik dan Kekejaman di Gaza

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |09:30 WIB
Presiden Jokowi Ajak Joe Biden Hentikan Konflik dan Kekejaman di Gaza
Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden di gedung putih (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

Dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global.

“Indonesia berharap agar kemitraan kita dapat berkontribusi terhadap perdamaian, dan kemakmuran regional dan juga global,” ucap Presiden Jokowi kepada Presiden Biden.

Maka itu, Presiden Jokowi mengajak Presiden Biden untuk turut menghentikan konflik dan kekejaman yang terjadi di Gaza.

“Hal ini merupakan sebuah hal yang sangat menyakitkan bagi umat manusia,” kata.

Sebelumnya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra terpenting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kemitraan antarkedua negara menjadi _Comprehensive Strategic Partnership_ (CSP).

“Namun yang paling penting adalah kita harus benar-benar mengartikannya karena bagi Indonesia kerja sama ekonomi adalah prioritas, termasuk dalam masalah rantai pasok,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Biden menyampaikan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat yang meningkat menjadi kemitraan strategis yang komprehensif, menandakan era baru kerja sama antarkedua negara dalam berbagai bidang.

“Termasuk di dalamnya adalah peningkatkan kerja sama kita dalam hal keamanan,” ucap Presiden Biden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185939//pakar_hukum_tata_negara_denny_indrayana-iS7u_large.jpg
Polemik Ijazah Berlarut-larut, Denny Indrayana: Kunci Ada di Tangan Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185926//prajurit_tni-82s6_large.jpg
TNI Siapkan Jenderal Bintang Tiga untuk Pimpin Pasukan Perdamaian di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863//tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831//kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632//tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536//relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement