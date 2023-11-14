1.318 Petugas Gabungan Diterjunkan Amankan Pengundian Nomor Urut Capres Hari Ini

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 1.318 personel gabungan untuk mengamankan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang dilakukan hari ini Selasa (14/11/2023) untuk Pemilu 2024.

“Sebanyak 1.318 personel dikerahkan untuk pengamanan,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (14/11/2023).

Ribuan personel gabungan yang dikerahkan tersebut terdiri dari Satuan Tugas Polda (Satgasda) sebanyak 338 personel, Satuan Tugas Polres (Satgasres) Jakarta Pusat 30 personel, dan juga 900 personel BKO yang berasal dari Kodam Jaya, Korbrimob, dan Korsabhara yang masing-masing sebanyak 300 personel.

Adapun agenda pengundian nomor urut Capres-cawapres itu rencananya akan dilaksanakan sekitar pukul 18.30 WIB.